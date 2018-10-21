Каррера: "Главный ответственный за неудачи - я"

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Каррера: "Главный ответственный за неудачи - я"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера взял вину за последние неудачи своей команды на себя.

"Мы работаем над тем, чтобы показать свои лучшие качества. Главный ответственный - я. Может быть, я не правильно выбираю состав, или неправильно мотивирую команду, но я стараюсь. У команды не видно игровых связей? Мы видим их на тренировках, мы занимаемся этим, смотрим видео, но… сегодня я провалился. Выпуская тех или иных игроков, я надеюсь, что они могут перевернуть игру", - цитирует наставника "красно-белых" Спорт24.

Напомним, сегодня "Спартак" дома уступил "Арсеналу". | soccernews.ru

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