Каррера: "Глушаков может быть недоволен, что не играет, но конфликта с ним у меня нет"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Карерра затронул тему своих отношений с капитаном своей команды Денисом Глушаковым.

"Конфликта с Глушаковым у меня не было. Я просто вынужден делать другой выбор. Естественно, кто-то может быть недоволен, что не играет, но, по сути, конфликта нет", - приводит слова наставника "красно-белых" sport24.ru.

Напомним, вратарь "Спартака" Селихов был успешно прооперирован. | soccernews.ru