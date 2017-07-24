Каррера: "Глушакову трудно играть три матча за неделю"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, почему полузащитник Денис Глушаков не попал в основной состав команды в матче второго тура чемпионата России против "Уфы" (0:0).

"Почему Тимофеев заменил в стартовом составе Глушакова? Это связано с физическими данными игрока. Играть три матча за неделю – тяжело. Синтетика не помогает уставшим игрокам поддерживать хорошие кондиции весь матч. Сложнее играть на искусственной траве, чем на натуральной", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что 30-летний Глушаков после окончания прошлого сезона принимал участие в Кубке Конфедераций в составе сборной России.

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