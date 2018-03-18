Каррера: "Горжусь, что тренирую Луиса Адриано"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера похвалил форварда своей команды Луиса Адриано.

"Он - классный игрок, и мы это не сегодня узнали. У него - масса сильных качеств. И я горжусь, что тренирую его. Как и всех остальных футболистов "Спартака", - приводит слова наставника "красно-белых" СЭ.

Напомним, Бубнов считает Адриано лучшим игроком "Спартака". | soccernews.ru