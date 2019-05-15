Каррера: "Готов работать с клубом даже из Серии B"

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Каррера: "Готов работать с клубом даже из Серии B"

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что он был бы не против возглавить команду Серии В.

Напомним, с момента увольнения итальянца из московского клуба (осенью 2018 года) специалист находится без работы.

"Когда я вернулся из России, со мной связывались агенты "Удинезе", но из этого не чего не вышло.

Я бы согласился работать с командой, которая ведет борьбу за выживание? Для меня этот проект был бы очень важен. Если мне поступит подобное предложение, то готов начать даже в Серии B", - цитирует Карреру Libero Quotidiano.

55-летний специалист тренировал московский "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под руководством клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. 

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