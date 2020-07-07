Каррера готов вернуться в "Спартак"

Теги спартак москвамассимо каррералеонид федун

Каррера готов вернуться в "Спартак"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассматривает вариант с возвращением в московский клуб, утверждает Sport24.

По информации источника, итальянец готов снова возглавить "красно-белых", если ему поступит соответствующее заманчивое предложение.

У Карреры сохранились хорошие отношения с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном, поэтому стороны могут договориться о возобновлении сотрудничества.

Тренер работал с "народной командой" с 2016 по 2018 год и выиграл два трофея - чемпионат и Суперкубок России.

Сейчас Каррера возглавляет АЕК, а "Спартак" тренирует немец Доменико Тедеско.

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