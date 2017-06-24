Каррера хочет, чтобы сборная Россия не вышла из группы на Кубке Конфедераций

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Каррера хочет, чтобы сборная Россия не вышла из группы на Кубке Конфедераций

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера признался, что он желает сборной России скорейшего вылета из Кубка Конфедераций.

"Это эгоистично, но мне бы хотелось, чтобы Россия не вышла из группы. Тогда мои игроки быстрее бы вернулись в команду. Я являюсь частью клуба и понимаю, что выход из группы всем навредит" - цитирует Карреру сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что сегодня сборная России проведёт заключительный матч группового этапа Кубка Конфедераций против Мексики. Если команда Станислава Черчесова не победит в этой встрече, то вылетит из турнира. 

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