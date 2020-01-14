Каррера хочет видеть в АЕКе полузащитника "Ахмата"

Хавбек "Ахмата" Дамиан Шиманьски, скорее всего, продолжит карьеру в Греции, сообщают российские СМИ.

В подписании польского полузащитника лично заинтересован главный тренер АЕКа Массимо Каррера.

Клубы практически договорились об аренде 24-летнего футболиста до конца сезона с обязательством последующего выкупа.

Год назад "Ахмат" купил Шиманьски у "Вислы" за 1,5 миллиона евро. С тех пор игрок провёл 13 матчей, результативными действиями не отличался.

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