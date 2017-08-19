Каррера хочет видеть в "Спартаке" Тарасова

Хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов попал в сферу интересов "Спартака", сообщают российские СМИ.

Главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера лично настаивает на покупке 30-летнего футболиста.

Стоит отметить, что контракт Тарасова с "Локомотивом" истекает следующим летом, поэтому сумма возможного трансфера вряд ли будет значительной.

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