Каррера: "Хорватию можно ловить на быстрых контратаках"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мыслями в преддверии четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии.

"Хорватия - очень крепкий орешек. Это прекрасная команда, в которой не так-то просто найти слабые места. С этой Хорватией очень сложно всем. Это цельная команда, в которой звёзды умело вписаны в командную игру. И супермотивация у хорватов такая же, как и у России - полуфинал. Уязвимые места сборной Хорватии? Мне вот видится, что их можно ловить на быстрых контратаках, что можно использовать кое-какие нюансы в их оборонительной игре. Но Черчесов точно знает больше" - сказал Каррера.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится сегодня в Сочи в 21:00 по московскому времени.

Не пропустите: Каррера прокомментировал скандальную историю с участием Промеса. | http://soccernews.ru