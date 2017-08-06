Каррера и Манчини назвали составы на матч своих команд

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Каррера и Манчини назвали составы на матч своих командГлавные тренеры питерского "Зенита" Роберто Манчини и московского "Спартака" Массимо Каррера назвали составы своих команд на матч, который начнется менее чем через час.

"Зенита": Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

"Спартака": Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Адриано.

Напомним, Червиченко сделал прогноз на матч "Зенит" - "Спартак". | soccernews.ru

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