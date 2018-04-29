Каррера: "Игроки "Спартака" по-прежнему хотят доказать, что являются чемпионами"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу своей команды над "Амкаром" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

"Силы на конец чемпионата, конечно же, у нас остались. Наши игроки по-прежнему хотят доказать, что "Спартак" все еще является чемпионом, и провести как можно лучше оставшиеся матчи. Сегодня мы победили, но еще ничего не совершили. Мы пока не вторые. А давление – это часть футбола, никуда от него не деться.

Мы встречались с командой, которая играла по схеме 3-5-2, потому выбрали такую же формацию. Но во втором тайме изменили ее, потому что "Амкар" больше действовал на флангах.

Что с Максимовичем и Зе Луишем? Пока не могу сказать точно. Мышечные травмы.

Почему Глушаков остался в Москве? В четверг на тренировке Глушаков получил ушиб колена, столкнувшись с Мельгарехо. В пятницу не тренировался. В субботу колено у него все еще болело. Исходя еще и из факта синтетики в Перми, я предпочел оставить его в Москве тренироваться индивидуально", - приводят слова Карреры российские СМИ.

После этого матча "Спартак" вышел на второе место в Премьер-лиге, но его может опередить ЦСКА, который имеет матч в запасе.

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