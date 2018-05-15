Каррера: "Иметь Романа Еременко в своем составе - было бы хорошо"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о возможном подписании финского полузащитника Романа Еременко.

"Хотел бы я видеть Еременко в "Спартаке"? Я не знаком с ним как с игроком, я никогда не видел его в действии, но наслышан, что он является сильным игроком. Естественно, иметь сильного игрока в составе - это всегда хорошо", - цитирует наставника "красно-белых" sport24.ru.

Напомним, в настоящее время Еременко отбывает дисквалификацию за употребление допинга.

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