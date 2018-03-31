Каррера: "Из хорошего могу обратить внимание только на результат"

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Каррера: "Из хорошего могу обратить внимание только на результат"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги матча с "Тосно" (2:1).

"Из хорошего могу обратить внимание только на результат. Мы не подошли правильно к этой игре. Это было не поведение той команды, которой предстоит важный матч. Футболисты думали, что уже победили. Повторюсь, матчи выигрываются после финального свистка, не раньше, не на бумаге!

Я разозлился, в перерыве дал понять своим футболистам некоторые вещи. Объяснил, что у нас был неправильный подход к игре. Команда не была той, что играет ради титула. Я сказал, что в футболе точно также, как и в жизни, если ты хочешь что-то взять, ты должен сделать это сам. В футболе ничто не прописано заранее. Матчи не бывают легкими" - приводят слова Карреры российские СМИ.

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