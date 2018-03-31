Каррера: "Из хорошего могу обратить внимание только на результат"
Наставник "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги матча с "Тосно" (2:1).
"Из хорошего могу обратить внимание только на результат. Мы не подошли правильно к этой игре. Это было не поведение той команды, которой предстоит важный матч. Футболисты думали, что уже победили. Повторюсь, матчи выигрываются после финального свистка, не раньше, не на бумаге!
Я разозлился, в перерыве дал понять своим футболистам некоторые вещи. Объяснил, что у нас был неправильный подход к игре. Команда не была той, что играет ради титула. Я сказал, что в футболе точно также, как и в жизни, если ты хочешь что-то взять, ты должен сделать это сам. В футболе ничто не прописано заранее. Матчи не бывают легкими" - приводят слова Карреры российские СМИ.
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|23
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|24
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|22
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|4
|Краснодар
|23
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|23
|34
|7
|Арсенал Тула
|24
|32
|8
|Урал
|24
|29
|9
|Рубин
|24
|28
|10
|Ахмат
|23
|27
|11
|Динамо Москва
|23
|27
|12
|Ростов
|23
|27
|13
|Амкар
|23
|25
|14
|Анжи
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|Тосно
|24
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|СКА Хабаровск
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|13