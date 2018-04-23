Каррера избежит увольнения из "Спартака" только при одном условии

Теги спартак москвамассимо каррера

Каррера избежит увольнения из "Спартака" только при одном условии

Московский "Спартак" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Массимо Карреры, сообщают российские СМИ.

Итальянский наставник сможет сохранить работу только при условии, что "красно-белые" по итогам сезона попадут в Лигу Чемпионов, то есть займут место в РФПЛ не ниже третьего.

Стоит отметить, что за три тура до завершения чемпионата "Спартак" расположился как раз на третьем месте в турнирной таблице первенства, имея в своём активе 50 очков. Однако подопечным Карреры на пятки наступают "Зенит" (49 очков) и "Краснодар" (47 очков). 

Не пропустите: Каррера прокомментировал поражение от "Ахмата". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Каррера может возглавить "Ювентус"

Каррера может возглавить "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 27 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 27 36
8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Динамо Москва 27 33
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов