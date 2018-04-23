Каррера избежит увольнения из "Спартака" только при одном условии

Московский "Спартак" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Массимо Карреры, сообщают российские СМИ.

Итальянский наставник сможет сохранить работу только при условии, что "красно-белые" по итогам сезона попадут в Лигу Чемпионов, то есть займут место в РФПЛ не ниже третьего.

Стоит отметить, что за три тура до завершения чемпионата "Спартак" расположился как раз на третьем месте в турнирной таблице первенства, имея в своём активе 50 очков. Однако подопечным Карреры на пятки наступают "Зенит" (49 очков) и "Краснодар" (47 очков).

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