Каррера: "Каждая из индивидуальных ошибок стоила "Спартаку" пропущенного гола"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3).

"Конечно же будет сложно перевернуть такой результат. Завтра будем смотреть игру, чтобы дальше расти как команда. Нужно постараться в следующий раз не совершать таких ошибок. Нужно поддерживать равновесие в команде. Не факт что надо выпускать 6 нападающий на поле во втором матче.

У нас были шансы забить. Я думаю, что мы совершили индивидуальные ошибки, каждая из которых стоила нам пропущенного гола. Команда сделала то что могла. "Атлетик" – сильная и интересная команда, мы держались довольно хорошо на поле у нас были шансы забит но нас наказали за ошибки – это моя точка зрения.

Не ошибся ли я выпустив Реброва, а не Селихова? После матча всегда легко говорить. Я сделал выбор исходя из того, что видел на тренировках. Не считаю, что в атаке мы сыграли очень плохо. Сделали, что могли. Имели моменты, держались достойно. Просто "Атлетик" - сильная, интересная команда. И не простила нас за ошибки", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Не пропустите: "Спартак" – "Атлетик" - 1:3 (обзор). | http://soccernews.ru