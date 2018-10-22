Каррера конфликтовал с руководством "Спартака" из-за коммерческого турнира

Теги массимо каррераспартак москва

Каррера конфликтовал с руководством "Спартака" из-за коммерческого турнира

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера конфликтовал с руководством своего клуба из-за Кубка "Матч ТВ", сообщают российские СМИ.

Итальянский наставник открыто выступал против участия команды в этом коммерческом турнире, в то время как боссы "красно-белых" настаивали на необходимости сыграть в данном соревновании.

Возможно, это стало одной из причин увольнения Карреры из московского клуба.

Напомним, что Кубок "Матч ТВ" состоится в январе в Катаре. Ожидается, что участвовать в нём будут "Спартак", "Зенит", ЦСКА и "Локомотив". 

Не пропустите: Никогда такого не было и вот снова: "Спартак" вновь уволил тренера по ходу сезона. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов