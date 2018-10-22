Каррера конфликтовал с руководством "Спартака" из-за коммерческого турнира

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера конфликтовал с руководством своего клуба из-за Кубка "Матч ТВ", сообщают российские СМИ.

Итальянский наставник открыто выступал против участия команды в этом коммерческом турнире, в то время как боссы "красно-белых" настаивали на необходимости сыграть в данном соревновании.

Возможно, это стало одной из причин увольнения Карреры из московского клуба.

Напомним, что Кубок "Матч ТВ" состоится в январе в Катаре. Ожидается, что участвовать в нём будут "Спартак", "Зенит", ЦСКА и "Локомотив".

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