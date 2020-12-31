Каррера красиво попрощался с игроками АЕКа
Бывший главный тренер АЕКа Массимо Каррера после увольнения оставил футболистам команды прощальное послание.
"Дорогие парни! С вами было приятно работать. Спасибо за всё! Успехов вам в карьере и в жизни!" - написал итальянский наставник на тактической доске в раздевалке "жёлто-чёрных".
Το μήνυμα, που περίμενε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μέσα στα αποδυτήρια των Σπατών, κατά τη χθεσινή επιστροφή τους στις προπονήσεις, με τις υπογραφές των Μάσιμο Καρέρα, Τζόρτζιο Ντ' Ουρμπάνο και Τζιανλούκα Κολονέλο. #aekfc #aekfcseason2020_21 #aekfamily #training #spata pic.twitter.com/EHK01llWnf— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 28, 2020
Каррера возглавлял АЕК на протяжении одного года. Под его руководством афинская команда одержала 27 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений в 50 матчах.
Не пропустите: АЕК объявил о назначении нового тренера вместо Карреры. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Олимпиакос Пирей
|34
|67
|3
|ПАОК
|34
|65
|4
|Аполлон Афины
|34
|63
|5
|АЕК
|34
|62
|6
|Ираклис
|34
|62
|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
|34
|36
|15
|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
|16
|Докса Драмас
|34
|29
|17
|Левадиакос
|34
|20
|18
|Кавала
|34
|19