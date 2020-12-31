Каррера красиво попрощался с игроками АЕКа

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Каррера красиво попрощался с игроками АЕКа

Бывший главный тренер АЕКа Массимо Каррера после увольнения оставил футболистам команды прощальное послание.

"Дорогие парни! С вами было приятно работать. Спасибо за всё! Успехов вам в карьере и в жизни!" - написал итальянский наставник на тактической доске в раздевалке "жёлто-чёрных".

Каррера возглавлял АЕК на протяжении одного года. Под его руководством афинская команда одержала 27 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений в 50 матчах. 

Не пропустите: АЕК объявил о назначении нового тренера вместо Карреры. | http://soccernews.ru
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