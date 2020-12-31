Каррера красиво попрощался с игроками АЕКа

Бывший главный тренер АЕКа Массимо Каррера после увольнения оставил футболистам команды прощальное послание.

"Дорогие парни! С вами было приятно работать. Спасибо за всё! Успехов вам в карьере и в жизни!" - написал итальянский наставник на тактической доске в раздевалке "жёлто-чёрных".

Το μήνυμα, που περίμενε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μέσα στα αποδυτήρια των Σπατών, κατά τη χθεσινή επιστροφή τους στις προπονήσεις, με τις υπογραφές των Μάσιμο Καρέρα, Τζόρτζιο Ντ' Ουρμπάνο και Τζιανλούκα Κολονέλο. #aekfc #aekfcseason2020_21 #aekfamily #training #spata pic.twitter.com/EHK01llWnf — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 28, 2020

Каррера возглавлял АЕК на протяжении одного года. Под его руководством афинская команда одержала 27 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений в 50 матчах.

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