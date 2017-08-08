Каррера: "Критики заслуживает не только Ребров, а вся команда"

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Каррера: "Критики заслуживает не только Ребров, а вся команда"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своем отношении к критике в адрес вратаря команды Артема Реброва и полузащитника Дениса Глушакова.

"Критика в адрес Глушакова и Реброва? Я никогда не говорю о том или ином футболисте персонально, люблю рассуждать об игре команды. Критика имеет право быть, когда ты проигрываешь 1:5. Но думаю, критики заслуживает не только Ребров, а вся команда. Мы проиграли не из-за Реброва. "Спартак" проиграл как команда", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что после четырех туров "Спартак" занимает лишь десятое место в Премьер-лиге.

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