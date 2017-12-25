Каррера: "Лига Европы для "Спартака" это продолжение Лиги Чемпионов"

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Каррера: "Лига Европы для "Спартака" это продолжение Лиги Чемпионов"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что его команда будет бороться за победу в каждом из турниров, в которых принимает участие. 

"Все три турнира важны в равной степени. Хочу побеждать в каждом матче и бороться за каждый трофей. Лига Европы для нас продолжение Лиги чемпионов. Знаете, когда говорят, что Лига Европы – не такой уж сложный турнир, хочу ответить: а что же вы тогда не выиграете его? Мы должны выходить с максимальной самоотдачей во всех трех турнирах.

Хватит ли сил? В Англии скоро будут играть через день! Мы тоже должны привыкать жить в таком ритме. На мой взгляд, для наших футболистов труднее найти ментальные силы, чем физические", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что после 20 туров "Спартак" занимает третье место в Премьер-лиге и на восемь очков отстает от лидирующего "Локомотива". В 1/16 финала Лиги Европы "красно-белые" сыграют с "Атлетиком", а в четвертьфинале Кубка России - с "Крыльями Советов".

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