Каррера: "Лимит на легионеров - верное решение"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказал свое мнение о возможном ужесточении лимита на легионеров в РФПЛ.

"Тренерам будет тяжело мириться с новыми правилами и выстраивать состав в зависимости от количества легионеров. Но делать ставку на молодых ребят, пытаться ограничивать количество иностранных игроков и стремиться к тому, чтобы те легионеры, которые приезжают в Россию, были классными игроками - мне кажется, это верное решение. Это должно пойти на пользу национальной команде", - цитирует наставника "красно-белых" RT.

Напомним, Червиченко раскритиковал арбитра матча "Спартак" - "Амкар". | soccernews.ru