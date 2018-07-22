Каррера: "Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе "Спартака"

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Каррера: "Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе "Спартака"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера оценил перспективы игроков дубля закрепиться в основе его команды.

"Молодежь постоянно тренируется с нами. Многое зависит от того, что они покажут на поле. К примеру, Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе. Другим нужно время для роста, чтобы не перегореть на старте", - цитирует наставника "красно-белых" sport24.ru.

Напомним,  Каррера назвал трех игроков, которые произвели на него впечатления выступлением на ЧМ. | soccernews.ru

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