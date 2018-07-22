Каррера: "Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера оценил перспективы игроков дубля закрепиться в основе его команды.

"Молодежь постоянно тренируется с нами. Многое зависит от того, что они покажут на поле. К примеру, Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе. Другим нужно время для роста, чтобы не перегореть на старте", - цитирует наставника "красно-белых" sport24.ru.

Напомним, Каррера назвал трех игроков, которые произвели на него впечатления выступлением на ЧМ. | soccernews.ru