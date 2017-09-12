Каррера: "Марибор" довольно серьезная команда"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с "Марибором" в Лиге Чемпионов.

"Марибор" это довольно серьезная команда, идет среди лидеров в Словении. У нее много титулов. Скажу так: нам будет непросто. Да, мы знаем, как играет "Марибор", внимательно его изучали, это будет трудная игра. Мы готовы выставить наш лучший состав и показать отличную игру" - приводят слова Карреры российские СМИ.

Матч между "Марибором" и "Спартаком" состоится завтра в 21:45.

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