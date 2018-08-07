Каррера: "Матч будет далеко не легкий"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от завтрашнего матча своей команды против греческого ПАОКа в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Наш капитан уже сказал, что проходных матчей не бывает. Мы знаем, что помимо климата на стадионе будет очень жарко и из-за болельщиков. Нам предстоит сыграть с организованной командой. Матч будет далеко не легкий. Безусловно, мы приехали сюда с уважением, но стопроцентно не со страхом. Мы попробуем сыграть в наш футбол, но это будет игра, которая продлится 180 минут.

У нас нет повода думать, что мы - фавориты. ПАОК доказал, что является хорошей командой, они выбили "Базель". Я уже сказал, что ПАОК - очень организованная команда. У них - опытные игроки в обороне, качественный центр поля и талантливая линия атаки", - цитирует наставника "красно-белых" Спорт24.

Напомним, своими ожиданиями от матча поделился Маурисио. | soccernews.ru