Каррера: "Меня не устроит второе место в чемпионате России"



Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о целях команды на концовку сезона.

"Мы ведем борьбу за чемпионство и намерены выиграть золотые медали и Кубок России. Я верю в успех, хотя "Локомотив" опережает нас на два очка и имеет игру в запасе. Меня не устроит второе место! Мы нашли баланс в игре и с октября не пропускаем больше двух мячей за матч. Но, к сожалению, порой игроки делают ошибки, которые меня огорчают.

Мы хорошо выступили в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, несмотря на то, что команда давно не играла в еврокубках. Но мы могли добиться и большего. Наш лучший матч был с "Севильей" (5:1), а худший, безусловно, разгром от "Ливерпуля" (0:7). Впрочем в среду все увидели, насколько это сильная команда.

Я не стремлюсь обойти Спаллетти по количеству выигранных трофеев в России, но знаю, что могу догнать его в этом сезоне. Моя цель - все время выигрывать и радовать фанатов "красно-белых" и президента клуба. Для меня будет гордостью стать самым успешным итальянцем в России", - цитирует Карреру itasportpress.it.

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