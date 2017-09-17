Каррера: "Мне стыдно, это недопустимо"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера подвел итог сегодняшнему матчу своей команды против "Тосно".

"Надо спросить у игроков, почему происходят такие ситуации в концовках матчей. Потому что здесь не играют роли физические кондиции. Мне очень сложно понять, почему это происходит. Тем более в таком матче, в котором мы играли хорошо.

Вести в счете 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве, и в итоге сыграть вничью… Мне стыдно. Это недопустимо. Прежде всего по отношению к болельщикам и к майке, которую мы надеваем", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, матч между "Тосно" и "Спартаком" завершился со счетом 2:2. | soccernews.ru