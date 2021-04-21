Каррера может вернуться в Россию

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Агент экс-наставника "Спартака" Массимо Карреры, Андреа Д'Амико сообщил, что итальянский специалист готов к возвращению в чемпионат России.

"Массимо будет готов вернуться в РПЛ, но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, пока что "Спартак" не выходил с нами на связь. Как не было интереса с их стороны и по поводу Дженнаро Гаттузо" — приводит "РБ Спорт" слова агента.

Напомним, Каррера был главным тренером "красно-белых" с августа 2016 года по октябрь 2018 года, вместе с командой он стал чемпионом России в сезоне-2016/2017 и выиграл Суперкубок страны.

19 апреля 56-летний итальянский специалист был уволен из "Бари", где работал с февраля 2021 года.