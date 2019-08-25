Каррера мог стать тренером "Реала"
Агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера мог войти в тренерский штаб мадридского "Реала".
"Конте мог возглавить "Реал", и когда он отдыхал в Египте и собирался отправиться в Мадрид, то позвонил Каррере и сказал: "Сиди и жди моего звонка. Я поехал договариваться с "Реалом". Это было зимой. Возможно, если бы все получилось, тогда бы Массимо пошел бы помощником, но сейчас, на мой взгляд, точно нет", – сказал Гурцкая в эфире телеканала "Матч Премьер".
Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством московский клуб становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В данный момент итальянский специалист является безработным.
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|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
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|Реал Мадрид
|2
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|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Осасуна
|2
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|5
|Мальорка
|1
|3
|6
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|7
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|8
|Алавес
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Бетис
|1
|0
|16
|Барселона
|1
|0
|17
|Хетафе
|1
|0
|18
|Леганес
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0