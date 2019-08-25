Каррера мог стать тренером "Реала"



Агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера мог войти в тренерский штаб мадридского "Реала".

"Конте мог возглавить "Реал", и когда он отдыхал в Египте и собирался отправиться в Мадрид, то позвонил Каррере и сказал: "Сиди и жди моего звонка. Я поехал договариваться с "Реалом". Это было зимой. Возможно, если бы все получилось, тогда бы Массимо пошел бы помощником, но сейчас, на мой взгляд, точно нет", – сказал Гурцкая в эфире телеканала "Матч Премьер".

Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством московский клуб становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В данный момент итальянский специалист является безработным.

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