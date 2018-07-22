Каррера: "Могу сказать, что "Спартак" к сезону готов"

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Каррера: "Могу сказать, что "Спартак" к сезону готов"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера оценил готовность своей команды к старту нового сезона.

"Мы отлично поработали в Австрии, провели много матчей. У нас, к счастью, было очень мало травм и различных повреждений. Это позволило полноценно тренироваться. Могу сказать, что мы готовы к сезону", - цитирует наставника "красно-белых" sport24.ru.

Напомним, "Спартак" вырвал ничью в матче с "Ашдодом". | soccernews.ru

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