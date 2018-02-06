Каррера: "Мои слова о сборной России - это шутка, надеюсь, команда себя покажет на домашнем ЧМ"
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал свои слова о том, что хочет, чтобы на домашнем Чемпионате Мира сборная России не вышла из группы, чтобы его игроки раньше вернулись в расположение клуба.
"Всем же понятно, что это была шутка? Очевидно, что была шутка. На ЧМ-2018 я буду болеть за Россию. Надеюсь, команда себя покажет", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.
Напомним, Каррера дал характеристику новичкам "Спартака". | soccernews.ru
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|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
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|1
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|0
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|4
|Сербия
|0
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|О
|1
|Германия
|0
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|Южная Корея
|0
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|3
|Мексика
|0
|0
|4
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|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
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