Каррера: "Мои слова о сборной России - это шутка, надеюсь, команда себя покажет на домашнем ЧМ"

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Каррера: "Мои слова о сборной России - это шутка, надеюсь, команда себя покажет на домашнем ЧМ"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал свои слова о том, что хочет, чтобы на домашнем Чемпионате Мира сборная России не вышла из группы, чтобы его игроки раньше вернулись в расположение клуба.

"Всем же понятно, что это была шутка? Очевидно, что была шутка. На ЧМ-2018 я буду болеть за Россию. Надеюсь, команда себя покажет", - цитирует наставника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Каррера дал характеристику новичкам "Спартака". | soccernews.ru

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