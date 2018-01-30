Каррера: "Моя мечта - сыграть с "Аталантой" в финале Лиги Европы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от участия в Лиге Европы, в 1/16 финала которой "красно-белые" встретятся с "Атлетиком".

"Я выиграл чемпионат со "Спартаком", но я работаю с командой один год и мне еще предстоит многое показать. Противостояние с "Атлетиком" будет очень тяжелым. Надеюсь, нам удастся избежать встреч с итальянскими командами в Лиге Европы. Если мне и суждено пересечься с клубом из Италии в еврокубке, то моей моя мечта – финал с "Аталантой", - приводят слова Карреры российские СМИ.

Напомним, что первый матч "Спартак" - "Атлетик" пройдет 15 февраля в Москве, ответный - 22 февраля в Бильбао.

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