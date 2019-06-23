Каррера может отправиться в Иран

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера может продолжить карьеру в Иране.

Как сообщает Tehran Times, в услугах итальянца заинтересован "Персеполис". Также клуб рассматривает варианты с Крунославом Юрчичем, Александером Нури и Вальтерой Дзенгой.

Отметим, что "Персеполис" является действующим чемпионом Ирана.

Каррера покинул "Спартак" осенью 2018 года и с тех пор находится без работы.

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