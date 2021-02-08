Каррера может стать главным тренером клуба третьей итальянской лиги

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Каррера может стать главным тренером клуба третьей итальянской лигиЭкс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в скором времени продолжит карьеру в клубе итальянской Серии С "Бари", утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стороны уже обсудили все детали соглашения и на днях о решении будет объявлено официально. Договор с 56-летним специалистом будет рассчитан до конца сезона 2020/2021 с автоматической пролонгацией в случае выхода клуба в Серию Б.


Напомним, Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. В 2017 году тренер сделал "красно-белых" к чемпионами России.

Последним местом работы Карреры был греческий АЕК, из которого итальянец ушел 22 декабря 2020 года.

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