Каррера может стать главным тренером клуба третьей итальянской лиги

Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в скором времени продолжит карьеру в клубе итальянской Серии С "Бари", утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стороны уже обсудили все детали соглашения и на днях о решении будет объявлено официально. Договор с 56-летним специалистом будет рассчитан до конца сезона 2020/2021 с автоматической пролонгацией в случае выхода клуба в Серию Б.



Напомним, Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. В 2017 году тренер сделал "красно-белых" к чемпионами России.