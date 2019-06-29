Каррера может возглавить греческий топ-клуб

Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера может продолжить тренерскую карьеру в Греции.

Как сообщают российские СМИ, итальянский специалист является претендентом на пост рулевого ПАОК.

Сейчас команду возглавляет Рэзван Луческу. Под его руководством "чёрно-белые" впервые за 34 года стали чемпионами страны.

Напомним, что Каррера остаётся без работы с октября 2018 года, когда его уволили из "Спартака". С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Не пропустите: Каррера: "Я никогда не возглавлю в ЦСКА". | http://soccernews.ru