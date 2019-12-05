Каррера может возглавить греческий топ-клуб

Новым главным тренером афинского АЕКа может стать Массимо Каррера, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, итальянский специалист входит в число кандидатов на пост наставника клуба. Изначально АЕК предлагал контракт россиянину Леониду Слуцкому, но он слишком затянул с ответом, поэтому от его кандидатуры было решено отказаться.

Напомним, что 55-летний Каррера с 2016 по 2018 годы тренировал "Спартак". Под его руководством московский клуб стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок страны. После увольнения из "Спартака" тренер является безработным.

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