Каррера может возглавить итальянский клуб
Массимо Каррера может возобновить тренерскую деятельность в Италии.
По сведениям GianlucaDiMarzio.com, Каррера ведет переговоры с "Дженоа". Отмечается, что итальянец сегодня посетил матч "Дженоа", в котором клуб разгромно проиграл "Парме" (5:1).
По сведениям источника, "Дженоа" также рассматривает кандидатуру Дженнаро Гаттузо. После 8 туров "Дженоа" идет в Серии А на предпоследнем месте.
Напомним, что с 2016 по 2018 год Каррера являлся тренером "Спартака".
Читайте также: Каррера: "Роналду выглядит на 28 лет. Думаю, он побьёт рекорд Пеле". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сульшер похвалил игроков "МЮ" после матча с "Ливерпулем"
-
"Динамо" и "Краснодар" обменялись голами в матче РПЛ
-
Слуцкий рассказал, сколько получает в "Витессе"
-
"Ливерпуль" ушел от поражения в Манчестере на 85-й минуте матча
-
Перед матчем "Динамо" - "Краснодар" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина
Лента новостей
-
"Милан" - "Лечче" - 2:2 (видеообзор матча Серии А)
-
"Спартак" поздравил Аленичева с 47-летием
-
1
Клопп: "МЮ" третий год только защищается против нас на "Олд Траффорд"
-
"Марсель" переиграл "Страсбур"
-
"Севилья" добыла победу над "Леванте"
-
"Милан" в дебютном матче Пиоли не смог удержать победу над "Лечче"
-
Черчесов готов продолжить работу в сборной России после Евро-2020
-
Каррера может возглавить итальянский клуб
-
"Атлетик" - "Вальядолид" - 1:1 (видеообзор матча Ла Лиги)
-
Сульшер похвалил игроков "МЮ" после матча с "Ливерпулем"
-
Черчесов признался, что не обсуждал с Дзюбой слухи об интересе со стороны "Интера"
-
"Атлетик" и "Вальядолид" обменялись голами в Примере (видео голов)
-
"Парма" - "Дженоа" - 5:1 (видеообзор матча Серии А)
-
Черчесов: "Перед ЧМ-2018 вызывали потенциальных кандидатов. Сейчас - только сильнейших"
-
"Парма" в домашнем матче разгромила "Дженоа"
-
"Динамо" и "Краснодар" обменялись голами в матче РПЛ
-
"Шальке" проиграл "Хоффенхайму" в матче 8-го тура чемпионата Германии
-
Слуцкий рассказал, сколько получает в "Витессе"
-
1
"Монако" без Головина обыграл "Ренн"
-
"Эспаньол" - "Вильярреал" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|8
|10
|10
|Удинезе
|8
|10
|11
|Парма
|7
|9
|12
|Милан
|7
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Хеллас Верона
|8
|9
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Сассуоло
|7
|6
|17
|Лечче
|7
|6
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|8
|4