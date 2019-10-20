Каррера может возглавить итальянский клуб

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Каррера может возглавить итальянский клуб

Массимо Каррера может возобновить тренерскую деятельность в Италии.

По сведениям GianlucaDiMarzio.com, Каррера ведет переговоры с "Дженоа". Отмечается, что итальянец сегодня посетил матч "Дженоа", в котором клуб разгромно проиграл "Парме" (5:1).

По сведениям источника, "Дженоа" также рассматривает кандидатуру Дженнаро Гаттузо. После 8 туров "Дженоа" идет в Серии А на предпоследнем месте.

Напомним, что с 2016 по 2018 год Каррера являлся тренером "Спартака".

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