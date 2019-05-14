Каррера может возглавить клуб из Ирана

Теги спартак москвамассимо каррера

Каррера может возглавить клуб из Ирана

Иранский клуб "Эстегляль" проявляет интерес к итальянскому специалисту Массимо Каррере, сообщает Tasnim News Agency.

По сведениям издания, иранцы рассматривают кандидатуру Карреры в качестве преемника уволенного Винфрида Шефера. При этом до конца сезона клуб будет тренировать помощник Шефера Фархад Маджиди.

55-летний Каррера тренировал "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под руководством московский клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. 

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