Каррера может возглавить клуб Серии А
"Удинезе" планирует уволить Игоря Тудора с поста главного тренера и уже начал поиски его замены, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, в сферу интересов удинского клуба входит бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера. Также "Удинезе" интересуется Франческо Гвидолином, Стефано Колантуоно, Паскуале Марино и Дженнаро Гаттузо.
После 10 туров "Удинезе" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков.
Напомним, что Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством московский клуб стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
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|Команда
|М
|О
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|10
|26
|2
|Интер Милан
|10
|25
|3
|Аталанта
|10
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|Рома
|10
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|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Наполи
|10
|18
|7
|Кальяри
|10
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
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|10
|Болонья
|10
|12
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Торино
|10
|11
|13
|Милан
|9
|10
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|10
|5