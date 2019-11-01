Каррера может возглавить клуб Серии А

Теги удинеземассимо каррера

Каррера может возглавить клуб Серии А

"Удинезе" планирует уволить Игоря Тудора с поста главного тренера и уже начал поиски его замены, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, в сферу интересов удинского клуба входит бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера. Также "Удинезе" интересуется Франческо Гвидолином, Стефано Колантуоно, Паскуале Марино и Дженнаро Гаттузо.

После 10 туров "Удинезе" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков.

Напомним, что Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством московский клуб стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Не пропустите: Каррера высказался о возможном возвращении в РПЛ. | http://soccernews.ru

 
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