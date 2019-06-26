Каррера может возглавить команду из итальянской Серии C

Теги катаниямассимо каррера

Каррера может возглавить команду из итальянской Серии C

Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера претендует на пост главного тренера "Катании", сообщает итальянская пресса.

55-летний специалист является одной из кандидатур, которые рассматривает руководство "слонов". Также в шорт-листе клуба Андреа Камплоне и Лоренцо Д’Анна.

Кроме того, ранее стало известно, что Каррера может возглавить иранский "Персеполис".

Напомним, что итальянец остаётся без работы с октября 2018 года, когда его уволили из "Спартака".

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