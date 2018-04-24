Каррера может возглавить "Ювентус"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера летом может возглавить "Ювентус", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, наставник "красно-белых" является одним из кандидатов на пост рулевого "бьянконери" в случае ухода Массимилиано Аллегри.

Стоит отметить, что Каррера, будучи футболистом, выступал за "Ювентус" с 1991 по 1996 год. Кроме того, он входил в тренерский штаб Антонио Конте, когда тот руководил туринцами.

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