Каррера может возглавить "Ювентус"
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера летом может возглавить "Ювентус", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, наставник "красно-белых" является одним из кандидатов на пост рулевого "бьянконери" в случае ухода Массимилиано Аллегри.
Стоит отметить, что Каррера, будучи футболистом, выступал за "Ювентус" с 1991 по 1996 год. Кроме того, он входил в тренерский штаб Антонио Конте, когда тот руководил туринцами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|85
|2
|Наполи
|34
|84
|3
|Рома
|34
|67
|4
|Лацио
|34
|67
|5
|Интер Милан
|34
|66
|6
|Аталанта
|34
|55
|7
|Милан
|34
|54
|8
|Сампдория
|34
|51
|9
|Фиорентина
|34
|51
|10
|Торино
|34
|47
|11
|Дженоа
|34
|41
|12
|Болонья
|34
|39
|13
|Сассуоло
|34
|37
|14
|Кальяри
|34
|33
|15
|Удинезе
|34
|33
|16
|Кьево
|34
|31
|17
|Кротоне
|34
|31
|18
|СПАЛ
|34
|29
|19
|Хеллас Верона
|34
|25
|20
|Беневенто
|34
|17