Каррера может возглавить "Ювентус"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера вошел в число претендентом на пост наставника "Ювентуса", сообщает delinquentidelpallone.it.
По сведениям источника, Каррера является одним из одним из шести кандидатов на замену Массимилиано Аллегри, который покинет клуб по окончании сезона.
Также в качестве возможного наставника "Ювентуса" рассматриваются кандидатуры: Доменико Тедеско (экс-тренер "Шальке"), Роберто Де Дзерби ("Сассуоло"), Давиде Баллардини (экс-тренер "Дженоа"), Зденека Земана и Симоне Индзаги ("Лацио").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
|14
|Фиорентина
|36
|40
|15
|Парма
|36
|38
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15