Каррера может возглавить "Ювентус"

1 Теги ювентусспартак москвамассимо каррера

Каррера может возглавить "Ювентус"Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера вошел в число претендентом на пост наставника "Ювентуса", сообщает delinquentidelpallone.it.

По сведениям источника, Каррера является одним из одним из шести кандидатов на замену Массимилиано Аллегри, который покинет клуб по окончании сезона.

Также в качестве возможного наставника "Ювентуса" рассматриваются кандидатуры: Доменико Тедеско (экс-тренер "Шальке"), Роберто Де Дзерби ("Сассуоло"), Давиде Баллардини (экс-тренер "Дженоа"), Зденека Земана и Симоне Индзаги ("Лацио").

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