Каррера может возглавить "Ювентус"
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера может возглавить "Ювентус".
Как сообщает Goal.com, руководство туринского клуба рассматривает Карреру как альтернативу Маурицио Сарри. Его ассистентом может стать Андреа Пирло.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" согласовал с Сарри условия договора, однако клубу не удается договориться с "Челси" о сумме компенсации.
Напомним, что Каррера с 1991 по 1996 играл за "Ювентус". С 2016 по 2018 год итальянец тренировал "Спартак" и помог клубу выиграть чемпионат и суперкубок России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17