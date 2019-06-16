Каррера может возглавить "Ювентус"

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Каррера может возглавить "Ювентус"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера может возглавить "Ювентус".

Как сообщает Goal.com, руководство туринского клуба рассматривает Карреру как альтернативу Маурицио Сарри. Его ассистентом может стать Андреа Пирло.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" согласовал с Сарри условия договора, однако клубу не удается договориться с "Челси" о сумме компенсации.

Напомним, что Каррера с 1991 по 1996 играл за "Ювентус". С 2016 по 2018 год итальянец тренировал "Спартак" и помог клубу выиграть чемпионат и суперкубок России.

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