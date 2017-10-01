Каррера: "Мы могли быть более опасными"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера дал комментарии после матча 12-го тура чемпионата России против "Урала".

"У нас есть игроки, которые могут играть на разных позициях, поэтому мы перешли на схему 4-3-3. Но мы могли быть более опасными. Перерыв на матчи сборных нам поможет. Мы в последнее время очень много играли. Будет возможность восстановиться травмированным игрокам" - сказал Каррера.

Не пропустите видеообзор матча "Спартак" - "Урал". | http://soccernews.ru