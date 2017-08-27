Каррера: "Мы провели хорошую игру, но не хватило гола"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничью со "СКА-Хабаровск" (0:0).

"Мы провели хорошую игру, но не хватило гола. Характер травмы Таски? Пока мы не знаем, это была вынужденная замена, но что с ним - сейчас неизвестно.

"СКА-Хабаровск" - неудобный соперник для "Спартака"? Нет, обычный соперник. Мы хорошо играли, создавали голевые моменты, не хватило гола. Главное - продолжать работать и верить" - приводят слова Карреры российские СМИ.

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