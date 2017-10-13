Каррера: "Мы провели игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией"

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Каррера: "Мы провели игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией"

Наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу над "Ахматом" (2:1).

"Мы провели игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень сложно. Нам противостоял очень хорошо организованный соперник, который много бегает и хорошо играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.

Нас ждет очень тяжелая игра с "Севильей". Но если будем выходить на поле с такой спортивной злостью и желанием побеждать, то все возможно" - приводят слова Карреры российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Ахмат" - "Спартак". | http://soccernews.ru

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