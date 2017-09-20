Каррера: "Мы работаем и тренируемся, но ничего больше мы сделать не можем"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги кубковому матчу своей команды против "Кубани".

"Все матчи - очень сложные, даже когда играешь с командами из низшего дивизиона. "Кубань" играла организованно, это хорошая команда, но невнимательно подходить к этой игре было нельзя. Я старался поддерживать концентрацию игроков на высоком уровне. Мы работаем, чтобы улучшать свои качества, больше тренируемся, ничего больше сделать мы не можем", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" обыграл "Кубань" со счетом 2:0. | soccernews.ru