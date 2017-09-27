Каррера: "Мы сделали максимум из того, что могли"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера дал комментарии после матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Чтобы противостоять великому "Ливерпулю" с качественными игроками, мы были вынуждены очень много бегать. В итоге мы сыграли вничью с сильным соперником. Мы сделали максимум из того, что могли. Мы пытались контратаковать, но ошибались в передачах" - сказал Каррера.

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