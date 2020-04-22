Каррера на русском языке поблагодарил "Спартак" за поздравления с днем рождения

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Каррера на русском языке поблагодарил "Спартак" за поздравления с днем рождения
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на русском языке поблагодарил московский клуб за поздравление с днем рождения.

Пресс-служба "красно-белых" поздравила итальянца с 56-летием на итальянском языке, а Каррера в комментариях написал "Спасибо".

Итальянец возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством москвичи становились чемпионами России и обладателями Суперкубка страны. 

В настоящее время Каррера тренирует афинский АЕК, с которым занимает третье место в чемпионате Греции.

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