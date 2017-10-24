Каррера: "Надеюсь, что Ещенко успеет восстановиться к "Севилье"



Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о травме защитника Андрея Ещенко.

"У Ещенко проблема появилась уже на 10-й минуте матча с "Амкаром", но он вместо того, чтобы попросить замену, играл до конца тайма и усугубил свою ситуацию. Надеемся, что он успеет восстановиться к "Севилье", – приводят слова Карреры российские СМИ.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Севилья" - "Спартак" состоится 1 ноября.

Таким образом футболист пропустит матч 1/8 финала Кубка России с нальчикским "Спартаком" (25 октября) и поединок 15-го тура чемпионата России против "Ростова" (28 октября).

В этом сезоне 33-летний Ещенко провел за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

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