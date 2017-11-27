Каррера: "Надеюсь испортить день рождения Манчини"

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Каррера: "Надеюсь испортить день рождения Манчини"Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 18-го тура Премьер-Лиги, в котором его команда сыграет против питерского "Зенита".

"Конечно, для нас это очень важный матч. Мы можем немного приблизиться к "Зениту". Встречаемся с отличной командой. Безусловно, игра будет сложной. Еще не поздравлял Манчини с днем рождения. Пока не видел его, но надеюсь испортить ему праздник", - цитирует наставника "красно-белых" чемпионат.com.

Напомним, Радимов ожидает большого количества голов в сегодняшней игре. | soccernews.ru

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